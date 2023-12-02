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        Haberler Yaşam Ananas yedikten sonra dilde neden yanma hissi olur? Aslında ananas da sizi yiyor!

        Ananas yedikten sonra dil neden yanar? Aslında ananas da sizi yiyor!

        Ananas ve kivi gibi tropik meyveler tüketildikten sonra dilde yanma ve acı hissi oluşur. Ağızda oluşan yanma hissi aslında ananas meyvesinin de sizin dilinizi parçalıyor olmasıdır. Peki ananas nasıl oluyor da insan dilini parçalayarak yiyebiliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:38
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        ANANAS YERKEN DİL NEDEN YANAR?

        Ananas gibi bitkilerin içerisinde "Bromelain" adı verilen bir enzim bulunur. Bu enzim hayvansal proteinleri parçalamasıyla bilinir. Bromelain enzimi proteinleri bir arada tutan peptit bağlarını parçalar ve aminoasitlere dönüştürür. Özellikle et yemekleri yapılırken, etler önceden ananas suyunda bekletilirse bu enzim sayesinde çok daha yumuşak hale gelir.

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        SİZ ANANASI YERKEN ANANAS DA SİZİ YİYOR

        Ananas yenildiği zaman ise insan dilinde bulunan protein parçaları "Bromelain" enzimi sayesinde parçalanarak tüketilmeye başlar. Böylece ağzınızın içerisinde acı bir tat hissederek dilinizin yandığını hissedebilirsiniz. Çünkü siz ananası yerken ananas da sizi yemeye başlar.

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        YİYECEKLERİN ÇABUK SİNDİRİLMESİNE YARDIMCI OLUR

        "Et yiyen enzim" olarak bilinen "Bromelain" çiğnendikten sonra mideye indiğinde mide zarına ve midenin kendisine herhangi bir zarar vermez. Tam tersine tüketilen yiyeceklerin daha çabuk sindirilmesine yardımcı olur.

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        UZUN SÜRE DİLİNİZDE TUTARSANIZ KANAMA GÖRÜLEBİLİR

        Ananası uzun süre dilinizde tutarsanız bir süre sonra dilinizin kanadığını görebilirsiniz. Tüm bunlara rağmen meyvelerin kraliçesi olarak bilinen ananasın faydası saymakla bitmez.

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        ANANASIN FAYDALARI NELERDİR?

        Ananası düzenli tüketirseniz vücut sıvılarınız bir süre sonra daha güzel kokacaktır. Ayrıca ananas çok iyi bir ödem attırıcıdır. Kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanser hastalıklarına karşı da antioksidan kaynağıdır.

        Kaynak: Evrimağacı, Tabella

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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