Anaokulu ve kreşler kapatıldı mı? Sorusu binlerce veli tarafından merak konusu oldu. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok il anaokulları ve kreşlerde uzaktan eğitime devam etme kararı alındı. İşte il valiliklerinden yapılan açıklama

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

"Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile 81 il valiliğine bildirilmiştir.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020-04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir."

ANKARA'DAN ANAOKULU VE KREŞ KARARI

Ankara Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 Kasım tarihi itibarıyla 4 Ocak 2021'e kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim ve öğretimde yeni kararlar aldığı hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı 27 Kasım 2020 tarihli yazıyla Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir."

EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE DE UZAKTAN EĞİTİM

Edirne ve Kırklareli'deki resmi anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıflarında, Covid-19 tedbirleri kapsamında, uzaktan eğitime geçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 'Okul öncesinde yüz yüze eğitime ara verilmesi' konusundaki yazısı üzerine Edirne ve Kırklareli'de il hıfzıssıhha kurulları toplanarak, resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 30 Kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihlerinde uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verdi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "30.11.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında Kırklareli il genelindeki bağımsız anaokullarında ve özel eğitim anaokullarında yüz yüze eğitime devam edilmesine, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında ise uzaktan eğitime geçilmesine, uzaktan eğitimin uygulanmasında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün, 'Okul öncesinde uzaktan eğitim' konulu yazısı doğrultusunda hareket edilmesine, belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020-04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca karar verilmiştir" denildi.

KAYSERİ

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Toplantıda, Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 4 Ocak 2021'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kaymakamlar ve ilgili kurumların gerekli hassasiyeti göstererek, uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesinin sağlanması istendi.

YOZGAT

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 salgınının seyri dikkate alınarak il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında faaliyetlerinin 4 Ocak 2021'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildiği bildirildi.