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        Haberler Dünya Anayasa Mahkemesi kararını verdi: Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı | Dış Haberler

        Anayasa Mahkemesi kararını verdi: Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı

        Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı görevden uzaklaştırdı. Ülkedeki birçok senatör, Başbakan Paetongtarn'ı Kamboçya'nın fiili lideri Hun Sen ile kaynayan bir sınır anlaşmazlığı üzerine yapılan telefon görüşmelerinde etik ihlallerde bulunmakla suçluyor. Başbakan, telefon görüşmelerinin sızdırılması nedeniyle anayasayı ihlalle de suçlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:18
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        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
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        Tayland, ülkenin en büyük siyasi krizlerinden biriyle baş başa. Başbakan Shinawatra, Anayasa Mahkemesi'nin 2'ye karşı 7 oyuyla kararıyla görevden uzaklaştırılırken, mahkemenin başbakanı suçlu bulması durumunda kalıcı olarak görevden alınacak.

        Mahkemeden yapılan açıklamada, 36 senatörün Paetongtarn Shinawatra'yı Kamboçya'nın fiili lideri Hun Sen ile siyasi açıdan hassas bir telefon görüşmesinin sızdırılması nedeniyle anayasayı ihlal ederek sahtekârlık yapmakla ve etik standartları ihlal etmekle suçlayan dilekçesini kabul etti.

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        Sızdırılan görüşme

        Konuşmanın sızdırılması Paetongtarn için giderek büyüyen bir kriz yarattı. Bir haftadan uzun bir süredir istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalan Paetongtarn'ın istifasını talep etmek üzere Bangkok'ta binlerce protestocu toplandı. İktidardaki koalisyonu büyük bir fire verdi ve hükümeti yakında bir güvensizlik oylamasıyla karşı karşıya kalabilir.

        Mahkeme Paetongtarn hakkındaki davayı karara bağlayana kadar hükümetin geçici olarak başbakan yardımcısı tarafından yönetilmesi bekleniyor.

        Hükümet Paetongtarn'ın görevden alınmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

        Deneyimli Kamboçyalı siyasetçiyle yapılan görüşmenin basına sızmasının ardından Paetongtarn'ın koalisyonu dağıldı. Önemli bir parti ittifakı terk etti ve protesto grupları başbakanın istifasını talep ederken yakında parlamentoda güven oylaması yapılması bekleniyor.

        Kamboçya ile tırmanan sınır gerilimini yatıştırmak amacıyla 15 Haziran'da yapılan bir görüşme sırasında 38 yaşındaki Paetongtarn'ın bir Tayland ordu komutanını eleştirmesi, ordunun önemli bir nüfuza sahip olduğu bir ülkede kırmızı çizgi olarak görülüyor.

        Paetongtarn ise özür diledi ve sözlerinin bir müzakere taktiği olduğunu söyledi.

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        Sızdırılan kayıtta Paetongtarn Kamboçyalı lidere "amca" diyerek ve istediği her şeyi "ayarlamayı" teklif ederek saygılı bir tonda konuşuyor ve Tayland ordusuna karşı 'küçümser' bir üslubu olduğu belirtiliyor.

        Bir darbe yapılır mı?

        Bu, son yıllarda uzun süren siyasi belirsizlikten muzdarip olan Tayland'daki en son karışıklık. Ayrıca Güneydoğu Asya'nın en büyük ikinci ekonomisini, ekonomisinin yavaşlama ile karşı karşıya olduğu bir dönemde liderlik boşluğu içinde bırakıyor. Bu durum, uzun süredir siyasi krizlere müdahale eden ordunun yeni bir darbe yapabileceği endişelerini de beraberinde getirdi.

        Ancak analistler bu senaryonun pek olası olmadığını söylüyor.

        Geçen yıl, Paetongtarn'ın selefi Srettha Thavisin, etik ihlalleri nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınmıştı.

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