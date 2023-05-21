Ancelotti'den ırkçılık açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İspanya
ABONE OL

Ancelotti'den ırkçılık açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanyol futbolunda ırkçılık sorunu olduğunu söyledi.

Ancelotti'den ırkçılık açıklaması
AA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 35. haftasında oynanan Valencia-Real Madrid maçının ikinci yarısında tribündeki bir taraftarın Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a hitaben ırkçı hakareti sonrasında yaşanan olaylar gündem oldu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Ancelotti, "Futboldan konuşmak istemiyorum. Çok kızgınım. Bugün burada olanlar utanç verici. Tüm stat Vinicius'a maymun diye bağırdı. İspanya liginin bir sorunu var ve bu, Vinicius değil. O sadece kurban. Bu şekilde futbol oynanamaz. Maçı kazansaydık da aynı şeyleri söylerdim. Olanlar çok ciddi." ifadelerini kullandı.

Maç boyunca Vinicius Junior'a hakaret edildiğini, bunun çok üzücü olduğunu ifade eden Ancelotti, "Burası, büyük takımların olduğu bir lig. Ama bu sorunu ortadan kaldırmalıyız. 2023 yılındayız. Tek çözüm maçı durdurmak. Futbolda ırkçılık ile ilgili bir protokol var ama çözüm, maçı durdurup eve gitmektir." şeklinde konuştu.

Olayın ardından Vinicius Junior ile konuştuğunu anlatan 63 yaşındaki teknik adam, "Ona oynamaya devam etmek isteyip istemediğini sordum. Ona suçlunun kendisi olmadığını ve gitmemesi gerektiğini söyledim. Ama bir teknik adam için böyle bir şeyi konuşmak çok zor. Ben futbolcumu oyuna alırken ya da çıkarırken performansına göre değerlendirmek, taktik düşünmek, sadece bunu düşünmek isterim. Irkçılıktan dolayı bir futbolcumu çıkarayım diye düşünmek çok kötü." açıklamasında bulundu.

Ancelotti, Vinicius Junior'un maçın son dakikalarında rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atılmasını da değerlendirerek, "Vinicius üzgün çünkü tek istediği futbol oynamak. O pozisyonda rakibinden kurtulmaya çalışıyordu. Kızgın değildi, üzgündü. Bana göre bir ırkçılık olayında maç durdurulmalı. Deliren futbolcu değildi, stadyumdu. Irkçı hakaret yapan bir stadyumu ilk defa gördüm." ifadelerini kullandı.

Valencia'nın Real Madrid'i 1-0 mağlup ettiği maçın 71. dakikasında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurdu.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius Junior'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil oldu.

Polis, tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltırken, oyun yaklaşık 10 dakika durduktan sonra tekrar başladı.

Oyunun durduğu sırada futbolda ırkçılığa karşı statta anons yapıldı.

İspanya liginde sezon boyunca Vinicius Junior'u hedef alan ırkçı olaylar, daha önce de yaşanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şenol Güneş'ten flaş sözler: Bu lig, mantık dışı hukuk dışı bir lig!
FUTBOL "Bu lig, mantık dışı hukuk dışı!"
Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 4 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Beşiktaş, Demir'i büktü!
Hollanda'dan Burak Yılmaz iddiası: "%100..."
FUTBOL Hollanda'dan Burak Yılmaz iddiası: "%100..."
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! İşte 1. Lig'de play-off'a kalanlar ve küme düşenler
FUTBOL Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi!
Son dakika haberi Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu!
FUTBOL Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu!
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOL İşte Güneş'in 11'i!
El Salvador'da futbol faciası: 12 ölü!
FUTBOL El Salvador'da futbol faciası: 12 ölü!
Ankaragücü - Ümraniyespor maçında ilginç anlar: Hem golden oldular hem penaltıdan!
FUTBOL Ankaragücü hem golden oldu hem penaltıdan!
Nuri Şahin'den 'Haji Wright' çıkışı
FUTBOL Nuri Şahin'den 'Haji Wright' çıkışı
Emre Belözoğlu: "Ligi ilk 5 sırada tamamlamak istiyoruz"
FUTBOL "Ligi ilk 5'te tamamlamak istiyoruz"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.