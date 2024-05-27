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        Haberler Spor Futbol İspanya Ancelotti dev maçta Arda Güler'i oynatacak mı? - Futbol Haberleri

        Ancelotti dev maçta Arda Güler'i oynatacak mı?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Borussia Dortmund takımına karşı final maçına çıkacak Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, maç içindeki duruma göre kullanacağı futbolculardan birinin Arda Güler olabileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:07
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        Real Madrid Kulübü, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde basın günü etkinliği düzenledi.

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        İtalyan teknik direktör Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hiçbir maçta forma giymeyen ve final tecrübesi olmayan Arda Güler ile ilgili AA muhabirinin yönelttiği bir soru üzerine "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Neredeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda." dedi.

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        Ancelotti ayrıca finale kalarak "Başarılı bir sezon geçirdiklerini gösterdiklerini" vurgulayarak, "Şimdi cumartesiye kadar bunun zevkini çıkaracağız. İyi işler yaptık." şeklinde konuştu.

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        "Favori olduğumuzu düşünmüyoruz." diyen Ancelotti, "Borussia Dortmund, iyi bir takım olduğunu gösterdi. PSG ve Atletico Madrid'i eledi. Real Madrid bu tip turnuvalar için doğmuş, çok özel bir kulüp." ifadelerini kullandı.

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        Teknik direktör olarak kariyerinde 6. kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan ve bu zamana kadar 4 kez bu kupayı kazanan İtalyan teknik adam, "Her finalde aynı heyecanı taşıyoruz. Hevesim hiçbir zaman azalmadı. Takımım da bana çok büyük güven veriyor." değerlendirmesini yaptı.

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