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        Haberler Futbol İspanya SON DAKİKA: İspanyol basını duyurdu: Arda Güler'den kötü haber - Futbol Haberleri

        İspanyol basını duyurdu! Arda Güler'den kötü haber

        Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve orada da gösterdiği performans ile kısa sürede kendini Ancelotti'ye kanıtlayan Arda Güler'den kötü haber geldi

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 13:22
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        Real Madid'in ABD'de katıldığı hazırlık turnuvasında ilk rakibi Milan'dı. İspanyol ekibi 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanırken, Arda Güler müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı.

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        İspanyol Marca gazetesi, oyuncu için geniş bir analiz yayınlarken dizindeki sorun nedeniyle riske edilmediğinin altı çizildi.

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        KÖTÜ HABER

        Sağ ayağındaki sakatlık nedeniyle Milan karşısında forma giyemeyen Arda Güler, Real Madrid'in antrenmanında yine yer almadı.

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        Marca'da yer alan habere göre; Milan maçını kaçıran Arda Güler'in, Manchester United karşısında da forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

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        Dün antrenman tesislerine gelen Arda Güler için sağlık kontrolünün ardından antrenmana çıkmaması kararı verildi ve fizyoterapistlerin kontrolünde çalışmalarını sürdürdü.

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        Öte yandan Arda Güler'in 10 numara pozisyonu için hazırlandığı aktarıldı.

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