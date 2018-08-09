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Açıkgöz, "Bazilikal planlı, 3 nefli bir kilise. İçindeki duvar resimlerinin 11-12. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. 1977'ye kadar tamamen sağlam, ayakta bir kilise. O zamana kadar köyden bir vatandaş büyük olasılıkla burayı depo olarak kullanıyormuş. 1977'li yıllarda tescil edildikten sonra vatandaşın içeriden çıkması istenmiş ve bir süre sonra da kilisede patlama olmuş. Şu anda bize kalan sadece orta nef ve kuzey duvarı." diye konuştu.