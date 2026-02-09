Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca, bu sezon 20. golüne ulaştı - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca, bu sezon 20. golüne ulaştı

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Gençlerbirliği karşısında attığı golle bu sezon ligde 12, toplamda 20. golüne ulaştı.

        Giriş: 09.02.2026 - 22:12 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:12
        Talisca, bu sezon 20. golüne ulaştı
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

        Anderson Talisca, bugün de fileleri havalandırarak son maçlardaki skor katkısını sürdürdü. Müsabakanın 16. dakikasında penaltıda topun başına geçen Brezilyalı futbolcu, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

        Bu sezon tüm kulvarlarda 34 kez sarı-lacivertli formayı terleten Talisca, gol sayısını 20'ye yükseltti.

        Talisca, Trendyol Süper Lig'de ise son 6 maçta 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Ligde tüm maçlarda süre alan Talisca, 12. kez gol sevinci yaşadı.

