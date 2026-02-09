Anderson Talisca, bu sezon 20. golüne ulaştı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Gençlerbirliği karşısında attığı golle bu sezon ligde 12, toplamda 20. golüne ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Anderson Talisca, bugün de fileleri havalandırarak son maçlardaki skor katkısını sürdürdü. Müsabakanın 16. dakikasında penaltıda topun başına geçen Brezilyalı futbolcu, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 34 kez sarı-lacivertli formayı terleten Talisca, gol sayısını 20'ye yükseltti.
Talisca, Trendyol Süper Lig'de ise son 6 maçta 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Ligde tüm maçlarda süre alan Talisca, 12. kez gol sevinci yaşadı.