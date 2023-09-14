Andre Gomes kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe'de Andre Gomes transferi açıklandı mı? - Fenerbahçe Haberleri

Andre Gomes kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe'de Andre Gomes transferi açıklandı mı? - Fenerbahçe Haberleri

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Türkiye'de transfer döneminde son dönemece girildi. Bu sezon üç kulvarda birden mücadele edecek Fenerbahçe'de de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha konusunda sıcak gelişmelerin yaşandığı kanaryada, Portekizli 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Gomes ile iddialar iyice artmış durumda. İşte, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Fransız ekibi Lille'de oynayan Gomes hakkında ayrıntılar...