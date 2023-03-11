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Andrea Pirlo: 3 puanı getirebilirdik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Giresunspor maçının ardından, "3 puanı getirebilirdik" dedi

Andrea Pirlo: 3 puanı getirebilirdik
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör Andrea Pirlo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, 3 puana yaklaştıklarını ama pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Pirlo, “Maçın gidişatına baktığımız zaman 1 puan iyi diyebiliriz. Çünkü yine 2-0 geriden başladık. Aslında sezonun gerisinde bu tip maçlarımız oldu deplasmanda. İlk gol penaltı pozisyonundan dolayı ikinci golde gelişen atağı bitirebilirdik ama hızlı bir hücumdan golü yedik. Ondan sonra top vermeye başladık. Bu reaksiyonun sonunda 2-1’i yakaladık. İçeri girdik. Ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Geliştirmemiz gerekenleri konuştuk. Aslında maça bu şekilde geri döndük diyebilirim. 3 puanı getirebilecek pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Bizim hedefimiz her maçı kazanmak ve en üst seviyede oynamak. Tabii genel anlamda 1 puandan memnun değilim ama maçın gidişatına baktığımız zaman 1 puandan kabul edilebilir” ifadelerini kullandı.

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