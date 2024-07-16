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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Andriy Shevchenko'dan Türkiye'ye ve Arda Güler'e övgü - Futbol Haberleri

        Andriy Shevchenko'dan Türkiye'ye ve Arda Güler'e övgü

        EURO 2024'te mücadele eden Ukrayna futbol tarihinin efsane golcülerinden Andriy Shevchenko, çeyrek finale kadar gelen A Milli Takımımız ve genç oyuncu Arda Güler'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 20:01 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:01
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        Türkiye'yi ve Arda Güler'i övdü!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E grubunda sonuncu olarak elenen Ukrayna Milli Takımı'nın eski golcüsü Andriy Shevchenko, Türkiye'nin turnuvadaki performansı ve Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı.

        "BAŞARILI BİR TURNUVA GERİDE KALDI"

        Andriy Shevchenko yaptığı açıklamada, "Avrupa Futbol Şampiyonası çok güzel organize edildi. Doğrusu UEFA yetkilileri ve Almanya Futbol Federasyonu çok güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Sorunsuz ve başarılı bir turnuva geride kaldı." dedi.

        "ÇOK HEYECAN YAŞANDI"

        Turnuvayla ilgili de konuşan efsane oyuncu, "Turnuvada akıllarda kalan çok fazla şey var. Atmosferin çok güzel olması, stadyumların dolması, çok sayıda sporseverin farklı ülkeden gelmesi. İnsanlar turnuva boyunca çok iyi heyecan yaşadı." ifadelerini kullandı.

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        "MONTELLA İYİ İŞ ÇIKARDI"

        Montella'nın iyi iş çıkardığını belirten Shevchenko, "Bana göre Montella oldukça iyi bir iş çıkardı. Türk Milli Takımı'nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Montella takımı kritik bir dönemde aldı ve bence kısa süre içinde iyi çalışmalar yaptı." açıklamasını yaptı.

        "YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR"

        Arda Güler ile ilgili ise, "Birbirinden değerli oyuncularınız var. Onlardan biri de Arda güler, genç ama çok büyük bir yetenek. Herkesi büyüleyen bir oyun tarzı ve tekniği var. Yeni bir yıldız doğuyor diyebiliriz." şeklinde konuştu.

        Shevchenko ayrıca, "Türk taraftarlar gerçekten inanılır gibi değil. O heyecan ve tutku harika bir görüntü yarattı. Turnuvaya büyük bir iz bıraktılar." dedi.

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