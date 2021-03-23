Android uygulamalarının çökme sebepleri günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Peki Android uygulamaları neden sürekli çöküyor?

UYGULAMALARDA SÜREKLİ DURMA SORUNUNU KABUL ETTİLER

Google sözcüsü yapılan açıklamada, “Android’deki WebView’ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz” dedi.

Sorun yaşanan telefonlardan WebView’ın son güncellemesinin kaldırılabileceğini belirtilirken, düzeltmenin yapılmasının ardından yeni bir güncelleme yayınlanacağını, bu güncellemeyle sorunun ortadan kaldırılacağını açıkladılar.

ANDORİD SÜREKLİ DURMA SONUNUN ÇÖZÜMÜ

Çözüm için aşağıda yer alan yolu takip eden kullanıcıların sorunu geçici bir süre yaşamadıkları dile getirildi.

* Telefondan AYARLAR, UYGULAMALAR, ANROİD SİSTEM WEBVİEW kısmına giriş yapınız.

* Ekrana gelen kısmın genellikle sağ üst tarafında yer alan üç noktaya tıklayınız.

* Güncellemeleri kaldırın seçeneğini tıklayın.

* İşlemi onaylayın, gerekirse telefonu yeniden başlatın.