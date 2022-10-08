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Andropoz dizisi nerede çekildi? Netflix'in yeni dizisi Andropoz oyuncuları ve konusu

Popüler dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizisi Andropoz 7 Ekim itibarıyla yayınlandı. Başrolünde başarılı oyuncu Engin Günaydın'ın bulunduğu komedi türündeki Andropoz dizisi konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Diziyi izleyenler ise "Andropoz dizisi nerede çekildi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Netflix'in yeni dizisi Andropoz ile ilgili araştırılanlar...

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  • Andropoz dizisi nerede çekildi? Netflix'in yeni dizisi Andropoz oyuncuları ve konusu

    Andropoz dizisi ilk altı bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Netflix'te yayınlanan Andropoz dizisi başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu ile merakları daha ilk günden üzerine çekti. Dizide dikkat çeken detaylardan biri de eşsiz güzellikte manzaraya sahip çekim mekanları oldu. Peki, Andropoz dizisi nerede çekildi? İşte Andropoz dizisine dair merak edilenler...
  • Andropoz dizisi nerede çekildi? Netflix'in yeni dizisi Andropoz oyuncuları ve konusu

    ANDROPOZ KONUSU NE?,

    Evli ve iki çocuk babası olan Yusuf, tuhafiyecilik yapmaktadır. Marmaris bölgesinde yaşayan Yusuf, 50'li yaşlarına gelmiştir. Bu sebepten ötürü bedeninin yaşlanmasını kafasına fena takmıştır. En büyük hayali deniz kenarında bir eve taşınmaktır. Bu hayali için çaba gösteren Yusuf'un maceraları, ev sahibi ve eniştesiyle yaşadığı zengin dünyanın karanlık yüzünü mizahi bir dil ile görülmektedir.
  • Andropoz dizisi nerede çekildi? Netflix'in yeni dizisi Andropoz oyuncuları ve konusu

    ANDROPOZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizisi Andropoz, Muğla iline bağlı tatil beldesi Marmaris'te çekildi.
  • Andropoz dizisi nerede çekildi? Netflix'in yeni dizisi Andropoz oyuncuları ve konusu

    ANDROPOZ OYUNCULARI KİM?

    Andropoz oyuncu kadrosu şu şekildedir;

    Engin Günaydın,

    Tamer Karadağlı,

    Derya Karadaş,

    Turgut Tunçalp

    Gülçin Santırcıoğlu,
  • Andropoz dizisi nerede çekildi? Netflix'in yeni dizisi Andropoz oyuncuları ve konusu

    Şebnem Hassanisoughi,

    Yuliia Sobol,

    Doğa Zeynep Doğuşlu,

    Ergin Torun,

    Melissa & Merih Dilber

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