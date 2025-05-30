Angel Di Maria yuvasına döndü
Portekiz devi Benfica ile yolları ayrılan Arjantinli yıldız Angel Di Maria, altyapısından yetiştiği Rosario Central'a transfer oldu.
Giriş: 30.05.2025 - 00:05 Güncelleme: 30.05.2025 - 00:05
Benfica ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Angel Di Maria'nın yeni adresi belli oldu.
37 tecrübeli futbolcu, altyapısından yetiştiği Rosario Central'a transfer oldu.
Di Maria, 2006-2007 Rosario Central A takımına yükselmişti. Arjantinli yıldız bir sezon sonra Benfica'ya transfer olmuştu.
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