Angelina Jolie'nin babası Jon Voight: İsrail ordusu medeni bir şekilde ilerleyemez
İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek ateşkes çağrısında bulunan Angelina Jolie'nin babası Jon Voight, kızının aksine "İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır. Bu bir savaş. Solun düşündüğü gibi medeni bir şekilde ilerleyemez" açıklamasında bulundu
Angelina Jolie'nin kendisi gibi oyuncu olan babası Jon Voight, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"BU BİR SAVAŞ"
Konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yapan Jon Voight, İsrail ve Filistin'den "Yahudiler için kutsal topraklar ve Tanrı'nın toprakları" olarak bahsederek, "İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır. Bu bir savaş. Sol kesimin düşündüğü gibi medeni bir şekilde ilerleyemez" dedi.
Jon Voight ayrıca, kızı Angelina Jolie'nin daha önce sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarda Gazze'nin "toplu bir mezar" haline geldiğini ifade ederek, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir ancak bu Gazze'de sivil halkın bombalanmasıyla kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez" yorumunda bulunmasına ilişkin de açıklama yaptı.
"KIZIM BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"
Jon Voight, "Kızımın da çoğu kişi gibi Tanrı'nın onurunu, Tanrı'nın gerçeklerini anlamamış olması beni hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullandı.
"KAÇACAK HİÇBİR YERİ OLMAYAN BİR TOPLULUĞA KASITLI BİR SALDIRIDI" DEMİŞTİ
Öte yandan Angelina Jolie, kısa bir süre önce İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek ateşkes çağrısında bulunmuştu. Jolie, ayrıca "Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır" demişti.
Angelina Jolie, Gazze'nin son 20 senedir açık hapishane olduğunu ve bugün hızlı bir şekilde toplu mezara dönüştüğünün altını çizerek, "Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Taraflara ateşkes çağrısında bulunan Angelina Jolie, "İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyinin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır" ifadelerine yer vermişti.
Fotoğraflar: Avalon, Mega, AP