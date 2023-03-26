İŞ Mİ AŞK MI?

Angelina Jolie’yle David Mayer de Rothschild’ı bir araya getiren ise iş insanının aslında ailesinin işleri ya da servetiyle pek de alakalı olmayan bir hayat sürmesi ve kendini çevreciliğe ve tıpkı Jolie gibi hayır işlerine vermesi olabilir.

Fotoğraflar: Bacgrid USA, AP, Splash News, Avalon