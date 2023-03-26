Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Angelina Jolie ile David Mayer de Rothschild yemekte buluştu

Brad Pitt ile yollarını 2016'da ayıran Angelina Jolie hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yıllardır hayatına kimseyi almayan Jolie, Malibu'da bir öğle yemeği randevusunda üç saatini milyarder varis David Mayer de Rothschild ile sohbet ederek geçirdi. Çıkışta paparazzilere yakalanan ve keyifli halleriyle dikkat çeken ikilinin, aşk yaşamaya başladığı konuşuluyor

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Angeline Jolie ile David Mayer de Rothschild yemekte buluştu - Magazin haberleri

    Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, birlikteliklerini 2016 yılında sonlandırmıştı. İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

    Brad Pitt'i kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Angelina Jolie, eski eşiyle ayrılık sonrası Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti.
  • Angeline Jolie ile David Mayer de Rothschild yemekte buluştu - Magazin haberleri

    Ancak Angelina Jolie'nin, Brad Pitt ile yaşadığı anlaşmazlığın çözüme kavuşmamasının yanı sıra ayrıldıktan sonra özel hayatıyla da sık sık gündeme konu oluyor. 
  • Angeline Jolie ile David Mayer de Rothschild yemekte buluştu - Magazin haberleri

    Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra kimselerle görüşmeyen Angelina Jolie, 2021'de, Los Angeles'ta şarkıcı The Weeknd ile akşam yemeği yerken görülmüş, 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' söylentisine yol açan bu buluşmanın devamı ise gelmemişti.
  • Angeline Jolie ile David Mayer de Rothschild yemekte buluştu - Magazin haberleri

    Angelina Jolie, 2023'ün ilk günlerinde ise 'Aftersun' filmiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Paul Mescal’le kahve içerken görülmüştü. Ancak ikilinin iş için bir araya geldiği anlaşılmış ve bu flört söylentisi de sonradan tekrar gündeme gelmemişti.
  • Angeline Jolie ile David Mayer de Rothschild yemekte buluştu - Magazin haberleri

    Yıllardır hayatına kimseyi almayan Angelina Jolie, bir kez daha bir erkekle görüntülenmesinin ardından tüm gözler oyuncunun üzerine çevrildi. Jolie, Malibu'da bir öğle yemeği randevusunda üç saatini milyarder varis David Mayer de Rothschild ile sohbet ederek geçirdi. Yemek sonrası paparazzilere yakalanan ikili, basının ilgi odağı oldu.
  • Angeline Jolie ile David Mayer de Rothschild yemekte buluştu - Magazin haberleri

    David Mayer de Rothschild, dünyanın en zengin ailelerinden birine mensup, ailenin en küçük çocuğu ve milyarlık bir servetin de varisi. 
  • Angeline Jolie ile David Mayer de Rothschild yemekte buluştu - Magazin haberleri

    Rothschild’lar İngiltere’nin en köklü ailelerinden ve bankerlikten gelen dudak uçuklatıcı bir servete sahipler. 44 yaşındaki David Mayer de Rothschild da aile servetinin başında duran Sir Evelyn de Rothschild’ın üçüncü ve en küçük çocuğu.
  • Angeline Jolie ile David Mayer de Rothschild yemekte buluştu - Magazin haberleri

    İŞ Mİ AŞK MI?

    Angelina Jolie’yle David Mayer de Rothschild’ı bir araya getiren ise iş insanının aslında ailesinin işleri ya da servetiyle pek de alakalı olmayan bir hayat sürmesi ve kendini çevreciliğe ve tıpkı Jolie gibi hayır işlerine vermesi olabilir.

    Fotoğraflar: Bacgrid USA, AP, Splash News, Avalon

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.