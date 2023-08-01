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        Haberler Televizyon Angus Cloud kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Euphoria'nın yıldızı Angus Cloud ölüm sebebi...

        Angus Cloud kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Euphoria'nın yıldızı Angus Cloud ölüm sebebi...

        Dünyaca ünlü genç oyuncu Angus Cloud'dan acı haber... Euphoria dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran yıldız oyuncu, 25 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı. ABD Kaliforniya doğumlu Cloud'un hayat hikayesi ve yaşamını yitirme sebebiyle ilgili bilgileri derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 09:59
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        Dünyanın önde gelen basın kuruluşlarından biri olan TMZ'nin haberine göre; Angus Cloud, Kaliforniya'daki evinde ölü bulundu. Türkiye'de de hatırı sayılır bir izleyicisi olan Euphoria dizisinde Fezco karakterini canlandıran Angus Cloud'un hayatına kaybetmesi ve biyografisine dair ayrıntıları bir araya getirdik...

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        ANGUS CLOUD NEDEN ÖLDÜ?

        1998 doğumlu yıldız oyuncu Angus Cloud'un ölüm sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Bir süre önce babasını kaybeden ve bu durumla mücadele ettiği belirtilen Angus'un ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

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        AİLESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA!

        Genç yıldızın ailesinden yapılan açıklamada, "Bugün inanılmaz bir insana veda etmenin derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir oğul olarak Angus, pek çok açıdan hepimiz için özeldi. Geçen hafta babasını defnetti ve bu kayıpla yoğun bir şekilde mücadele etti. Elimizdeki tek teselli, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek. Angus akıl sağlığıyla mücadelesi konusunda açıktı ve umarız ölümünün başkalarına yalnız olmadıklarını ve bununla kendi başlarına sessizce mücadele etmemeleri gerektiğini hatırlatır." denildi.

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        ANGUS CLOUD KİMDİR?

        Conor Angus veya tam adıyla Conor Angus Cloud Hickey, 10 Temmuz 1998'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Oakland'da dünyaya geldi.

        Angus, Oakland Sanat Okulu'nda Üretim Tasarımı bölümünde okudu.

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        Brooklyn'deki Barclays Center'a yakın bir tavuk ve waffle restoranında çalışırken, Angus, kendisini dolandırdığından şüphelendiği Euphoria yapım ekibinden Jennifer Venditti tarafından keşfedildi.

        "Euphoria" dizisi başladığı ilk andan itibaren konusuyla ve oyuncularıyla izlenme rekorları kırmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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