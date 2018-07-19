Anıl Berk Baki, Survivor yarışmasındaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Başarılı bir spor geçmişi bulunan Anıl Berk, yarışmada şampiyonluğu göremeden elenmişti. Gönüllüler takımında yer almış olan Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşındadır? İşte Anıl Berk Baki'ye dair merak edilenler...

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

26 yaşında olan Anıl Berk Baki, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Reklam ve Tasarım bölümünde eğitimini tamamladı. 6 yaşında yelken sporuna başlayan Anıl Berk, aktif olarak hem milli takımda sözleşmeli olarak devam ediyor hem de Türkiye’nin en büyük şirketinin kaptanlığını yapıyor. Crossfit eğitmenliği de yapan Baki, atletizm, voleybol gibi sporlarla da ilgileniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ