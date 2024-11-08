Anıtkabir’deki Top Arabası ve Gezi Teknesi cam vitrinleri yenilendi

Şişecam, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anılarını koruma misyonuyla, Anıtkabir’de sergilenen önemli iki tarihi eserin; Atatürk'ün naaşını taşıyan top arabası ve Çubuk Baraj Gölü'nde kullandığı gezi teknesinin vitrin camlarını yeniledi.

DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK AMACIYLA KURULDU

Geçtiğimiz yıl da Anıtkabir’de Ata’nın restorasyonu tamamlanan makam otomobillerinin sergilendiği vitrinlerin ve Anıtkabir’in kule camlarının değişimini gerçekleştiren Şişecam, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın önemli bir çıktısı olarak milli cam sanayisini kurmak ve ülkeyi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtarmak amacıyla 29 Kasım 1935'te 400 çalışanıyla faaliyete başladı.