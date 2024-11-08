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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Anıtkabir’deki Top Arabası ve Gezi Teknesi cam vitrinleri yenilendi - İş-Yaşam Haberleri

        Anıtkabir’deki Top Arabası ve Gezi Teknesi cam vitrinleri yenilendi

        Şişecam, Anıtkabir'de sergilenen Atatürk'ün naaşını taşıyan top arabası ve Çubuk Baraj Gölü'nde kullandığı gezi teknesinin vitrin camlarının değişimini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 15:16 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:29
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        Anıtkabir'de cam vitrinleri yeniledi
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        Şişecam, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anılarını koruma misyonuyla, Anıtkabir’de sergilenen önemli iki tarihi eserin; Atatürk'ün naaşını taşıyan top arabası ve Çubuk Baraj Gölü'nde kullandığı gezi teknesinin vitrin camlarını yeniledi.

        DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK AMACIYLA KURULDU

        Geçtiğimiz yıl da Anıtkabir’de Ata’nın restorasyonu tamamlanan makam otomobillerinin sergilendiği vitrinlerin ve Anıtkabir’in kule camlarının değişimini gerçekleştiren Şişecam, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın önemli bir çıktısı olarak milli cam sanayisini kurmak ve ülkeyi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtarmak amacıyla 29 Kasım 1935'te 400 çalışanıyla faaliyete başladı.

        Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda Cumhuriyetimizin sanayi temelli kalkınma hamlelerinin ilk ve en önemli temsilcileri arasında yer alan Şişecam bugün, cam ve kimyasallar alanında küresel bir güç olarak faaliyet gösteriyor ve Atatürk’ün mirasını yaşatma ve gelecek nesillere taşıma misyonunu gururla sürdürüyor.

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