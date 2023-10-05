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        Haberler Gündem Anız ateşi yaktıktan sonra bayıldı, yanarak öldü - Güncel haberler

        Anız ateşi yaktıktan sonra bayıldı, yanarak öldü

        Bartın'ın Ulus ilçesinde, evinin önünde anız ateşi yaktıktan sonra sarp arazide dengesini kaybedip düşerek bayılan 78 yaşındaki Muzaffer Bayar yanarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 23:28 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:29
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        Anız ateşi yaktıktan sonra bayıldı, yanarak öldü
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        Olay, saat 17.00 sıralarında Kumluca beldesi Hisar köyünde meydana geldi.

        Muzaffer Bayar, evinin yanında bulunan yamaçtaki arazide anız ateşi yaktı. Alevleri kontrol etmek isteyen Bayar, sarp arazide ayağının kayması sonucu düşüp bayıldı.

        Akşam eve dönmeyen Bayar'ın ailesi durumu jandarmaya haber verdi.

        Köye gelen jandarma ekipleri ve köy halkı arama yaptı. Arama sırasında evin yanındaki tarlada anız yakılması sonucunda sönmüş alevler görüldü.

        Sarp arazide düşerek bayıldığı belirlenen Muzaffer Bayar´ın yanmış haldeki cansız bedenine ulaşıldı.

        Bayar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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