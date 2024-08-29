Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı için başkentte düzenlenecek ücretsiz etkinlikler ve konserler belli oldu. Ankara 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, Ücretsiz 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar çıkacak? İşte, 30 Ağustos Ankara konser takvimi...