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Ankara akşam ezanı saati 27 Mart 2021 Berat Kandili Ankara namaz saatleri - İMSAKİYE

Ankara ezan saatleri 27 Mart Cumartesi yani bugün özellikle Berat Kandili nedeniyle oruç tutanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki Ankara akşam ezanı yani Ankara iftar saati kaç? İşte 27 Mart Ankara ezan ve namaz saatleri...

Ankara akşam ezanı saati 27 Mart 2021 Berat Kandili Ankara namaz saatleri - İMSAKİYE

Ankara akşam ezanı bugün saat kaçta okunacak? 27 Mart Cumartesi yan bugün Berat Kandili vesilesi ile oruç tutan her ilde olduğu gibi Ankara'da da iftar saatlerini merak edip araştırıyor. Merak edenler için 27 Mart Ankara iftar saatini haberimizde derledik. İşte Ankara 27 Mart Ankara namaz saatleri ve Ankara akşam ezanı saati...

Ankara akşam ezanı (iftar) saati: 19.14

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
27 Mart 2021 Cumartesi05:0906:3412:5916:2919:1420:33
28 Mart 2021 Pazar05:0706:3212:5916:2919:1520:35
29 Mart 2021 Pazartesi05:0606:3112:5816:3019:1620:36
30 Mart 2021 Salı05:0406:2912:5816:3019:1720:37
31 Mart 2021 Çarşamba05:0206:2812:5816:3119:1820:38
01 Nisan 2021 Perşembe05:0006:2612:5816:3119:1920:39
02 Nisan 2021 Cuma04:5806:2412:5716:3119:2020:41

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