Ankara akşam ezanı bugün saat kaçta okunacak? 27 Mart Cumartesi yan bugün Berat Kandili vesilesi ile oruç tutan her ilde olduğu gibi Ankara'da da iftar saatlerini merak edip araştırıyor. Merak edenler için 27 Mart Ankara iftar saatini haberimizde derledik. İşte Ankara 27 Mart Ankara namaz saatleri ve Ankara akşam ezanı saati...

Ankara akşam ezanı (iftar) saati: 19.14