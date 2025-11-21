Habertürk
        Ankara – Alanya Kaç Kilometre? Ankara – Alanya Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Türkiye'nin başkenti Ankara ile Akdeniz'in gözde tatil merkezlerinden Alanya arasındaki yolculuk, hem yaz tatili planlayanlar hem de iş veya gezgin amaçlı seyahat edenler için oldukça merak edilen bir güzergahtır. Bu rota hakkında sıkça sorulan sorular arasında Ankara – Alanya kaç km, Ankara – Alanya mesafe ne kadar ve Ankara – Alanya ne kadar sürede gidilir öne çıkar. Yolculuğun uzunluğu, güzergah seçenekleri ve tahmini süreler hakkında bilgi sahibi olmak, seyahati daha rahat ve güvenli planlamak isteyenler için bu soruları cevapladık…

        21.11.2025 - 13:40
        Ankara – Alanya Kaç Kilometre?
        Ankara – Alanya Kaç Kilometre?

        Ankara – Alanya kaç km sorusuna ilk olarak kara yolu açısından cevap vermemiz gerekirse bu mesafe yaklaşık 640 kilometredir. Bu mesafe, Ankara şehir merkezinden başlayıp Alanya şehir merkezine ulaşan en yaygın kullanılan kara yolu rotasına göredir. Yol, çoğunlukla modern karayolları ve otoyollar üzerinden ilerler ve sürücülere güvenli bir sürüş imkanı sunar. Rota boyunca İç Anadolu’nun düz alanlarından geçip Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerine ulaşmak, yolculuğu görsel olarak da keyifli kılar. Kuş uçuşu mesafeye bakıldığında Ankara ile Alanya arasındaki uzaklığın yaklaşık 520 kilometre olduğunu söyleyelim. Ancak kara yolu rotası, virajlı kesimler, şehir geçişleri ve otoyol bağlantıları nedeniyle kuş uçuşu mesafeden daha uzun bir yol sunar. Bu nedenle yolculuk planlarken kara yolu mesafesi esas alınmalıdır.

        Ankara – Alanya Mesafe Ne Kadar?

        Yolculuk planlayanlar için bir diğer kritik soru Ankara – Alanya mesafe ne kadar sorusu... 640 kilometrelik kara yolu mesafesi, sürücüler için uzun bir yolculuk anlamına gelir. Bu mesafe, sürüş süresi, yakıt tüketimi ve mola planlaması açısından dikkate alınması gereken bir noktadır. Yol boyunca şehir ve kasaba geçişleri, doğal manzaralar ve dinlenme alanları bulunur. Bu nedenle mesafe sadece kilometre olarak değil, yolculuk deneyimi açısından da önemlidir. Rota, genel olarak kaliteli asfalt yollar ve otoyol bağlantılarıyla ilerler, ancak bazı kesimlerde virajlı ve dar yollar da görülebilir.

        Bu durum, sürüş sırasında dikkat ve hız kontrolünü gerekli kılar. Özellikle yaz aylarında tatil döneminde, yol yoğunluğu artabilir ve bu da mesafeyi kat etme süresini etkileyebilir. Yolculuk sırasında mola noktalarının planlanması, sürücüler için güvenli ve konforlu bir sürüş sağlar. Yolculuk mesafesi aynı zamanda yakıt ve maliyet planlaması açısından da önemlidir. 640 kilometrelik bir yol, çoğu araç için tek depo yakıtla kat edilebilecek bir mesafe olmasına rağmen, sürücüler için molalarda yakıt ikmali yapmak yolculuğu elbette daha güvenli hale getirir.

        Ankara – Alanya Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Seyahat süresi açısından Ankara – Alanya ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, sürüş temposu ve yol koşullarına bağlı olarak değişir. Normal hız ve trafik koşulları dikkate alındığında, bu yolculuk genellikle 8 saat 15 dakika ile 8 saat 45 dakika arasında tamamlanabilir. Bu süre, sürücünün kısa molalarla seyahat ettiği varsayımıyla hesaplanmıştır.

        Yolun büyük kısmı otoyol ve hızlı karayollarından ilerlediği için sürüş temposu oldukça dengelidir. Ancak bazı şehir geçişleri, kavşaklar ve virajlı kesimler süreyi uzatabilir. Tatil sezonunda özellikle yaz aylarında yol yoğunluğu artabilir ve sürüş süresi 9 saate kadar çıkabilir. Bu nedenle yolculuk planlarken trafik durumu, hava koşulları ve mola süreleri göz önünde bulundurulmalıdır. Toplu taşıma ile seyahat edenler için ise bu süre daha uzun olabilir…Otobüs seferlerinde yol üzerinde duraklar ve yolcu iniş-binişleri nedeniyle toplam süre yaklaşık 9,5 saat civarına ulaşabilir. Bu nedenle toplu taşıma kullanacakların sefer saatlerini ve güzergâhlarını önceden kontrol etmesi yolculuğu daha rahat planlamalarını sağlar.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
