Ankara Altındağ, Pursaklar ve Sincan Belediye Başkanı kim oldu? 2024 31 Mart Yerel Seçim sonuçları!

ALTINDAĞ, PURSAKLAR VE SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLARI BELLİ OLDU!

Başkent Ankara, 31 Mart’ta sandığa giderek yeni belediye başkanını seçti. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre Ankara ilçelerinden Altındağ, Pursaklar ve Sincan’ın belediye başkanları belli oldu!

Ankara’da açılan sandık oranı yüzde 99,3’e ulaştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Altındağ Belediye Başkanı AK Parti adayı Veysel Tiryaki, Pursaklar Belediye Başkanı AK Parti adayı Ertuğrul Çetin ve Sincan Belediye Başkanı da AK Parti adayı Murat Ercan oldu.

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