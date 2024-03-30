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        Haberler Gündem Ankara Belediye Başkan adayları kimler? 2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi

        Ankara Belediye Başkan adayları kimler? 2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi

        Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Ankara Belediye Başkan adayları belli oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler merak ediliyor. İstanbul'da AK Parti'den Murat Kurum, CHP'den Ekrem İmamoğlu yerel seçimde aday olarak belirlendi. Peki Ankara Belediye Başkan adayları kimler, başkan adayları hangi partiden? İşte, 2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 16:32 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:54
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        Ankara Belediye Başkan adayları, 31 Mart yerel seçimler dolasıyla araştırılıyor. Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Ankara’nın ilçelerindeki Belediye Başkan adayları listesi belli oldu. Yerel seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşlar yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Peki Ankara Belediye Başkan adayları kimler? 2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

        Ankara Belediye Başkan adayları listesi haberimizde yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve diğer partiler belediye seçimlerinde yer alacak Ankara ilçe ve Büyükşehir Başkan adaylarını açıkladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        31 Mart'ta sandıkların kapanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından canlı seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak. Aşağıdaki linklere tıklayarak ilçe ilçe seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Altındağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Çankaya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Keçiören Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mamak Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sincan Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Yenimahalle Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Akyurt Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ayaş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bala Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Beypazarı Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Çamlıdere Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Çubuk Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Elmadağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Evren Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gölbaşı Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Güdül Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Haymana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kalecik Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kızılcahamam Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Nallıhan Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramankaza Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Polatlı Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şereflikoçhisar Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

        YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: SERKAN ÜNVER

        CUMHURİYET HALK PARTİSİ: MANSUR YAVAŞ

        HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: FAZLI TAŞKAN

        OCAK PARTİSİ: MURAT YARDIMCI

        ADALET BİRLİK PARTİSİ: ABDULLAH DEMİRYÜREK

        MİLLET PARTİSİ: SALİH KOÇ

        DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: CELAL MÜMTAZ AKINCI

        SAADET PARTİSİ: CAFER GÜNEŞ

        VATAN PARTİSİ: UTKU REYHAN

        BAĞIMSIZ: KORKUT CESUR

        BAĞIMSIZ: SUAT KARAMAN

        BAĞIMSIZ: LOKMAN CENGİZ

        BAĞIMSIZ: MUSTAFA SANĞU

        BAĞIMSIZ: YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

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