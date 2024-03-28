ERKEN DÖNEM VE EĞİTİM HAYATI

Mansur Yavaş, Ahmet Sadık Yavaş ve Havva Yavaş'ın beş çocuğundan ikincisi olarak 23 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamladı. Askerî savcı olarak yaptığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yaptı.

Yavaş'ın Aladdin (d. 1950), Mahir (d. 1957), Sabri (1965-2021) adında üç erkek kardeşi, Vicdan (d. 1962) adında ise bir kız kardeşi vardır.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1985-1989 arasında MÇP Beypazarı kurucu ilçe başkanlığı ardından 1989 - 1994 yılları arasında MÇP ve MHP'den Beypazarı Belediye Meclis üyeliği yaptıktan sonra, 1994 yerel seçimlerinde MHP'den Beypazarı Belediye başkan adayı oldu, fakat seçilemedi.