İHA

Başkentin Çubuk ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda 2 aylık bebeğinin yanında iki kez boğazı kesilmiş ve üzerine 20 bıçak darbesi vurularak canice katledilen 19 yaşındaki Koyuncu’nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetin aydınlatılması için hemen hareket geçti. Araştırmayı derinleştiren büro ekipleri Ramazan Dilgen’i Çubuk’ta yakaladı.

"NAZMİYE İLE GÖNÜL İLİŞKİMİZ VARDI"

Evli ve hamile eşi olduğu öğrenilen Dilgen’in polis sorgusunda işlediği cinayeti itiraf ettiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine de Koyuncu ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu ileri sürdü.

Dilgen'in ifadesinde, “Nazmiye ile gönül ilişkimiz vardı. Evlendikten sonra da görüşmeye devam ediyorduk. Cinayet günü de eve gittim. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Nasıl oldu anlayamadım” dediği öğrenildi.

Ayrıca Dilgen’in Nazmiye Koyuncu'yu bıçakladıktan sonra cüzdan ve küpelerini alarak kaçtığı tespit edildi.

CİNAYET SİLAHI VE KANLAR EŞYALAR BULUNDU

Dilgen’in kullandığı araç ve adresinde yapılan aramalarda cinayette kullandığı 2 bıçak ve cinayet saatinde giydiği kan lekeli giysileri ile Koyuncu'ya ait cüzdan ve küpesi bulundu.

Cinayet Büro Amirliği'deki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği de belirtilen Dilgen’in tutuklanma üzere adliyeye sevk edildiği belirtildi.