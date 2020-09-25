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Ankara Cuma namazı vakti 25 Eylül 2020! Bugün Ankara Cuma saati kaçta?

Ankara Cuma saati ve Ankara'da cuma namazının kılınacağı camiler bugün gündemde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, Ankara Valiliği'nin belirlediği camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara göre Cuma namazı kılınıyor. 25 Eylül 2020 Ankara Cuma saati haberimizde...

Ankara Cuma namazı vakti 25 Eylül 2020! Bugün Ankara Cuma saati kaçta?

Ankara Cuma namazı saati kaçta? Ankara'da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? soruları bu önemli ibadeti yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Cuma namazları sadece Valiliğin belirlediği camilerde ve kurallara göre kılınıyor. İşte 25 Eylül Ankara Cuma saati (vakti)...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 25 EYLÜL 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Ankara'da bugün saat 12.45'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
25 Eylül 2020 Cuma05:0906:3212:4516:0818:4820:07
26 Eylül 2020 Cumartesi05:1006:3312:4516:0718:4720:05
27 Eylül 2020 Pazar05:1106:3412:4516:0618:4520:03
28 Eylül 2020 Pazartesi05:1206:3512:4416:0518:4420:01
29 Eylül 2020 Salı05:1306:3612:4416:0318:4220:00
30 Eylül 2020 Çarşamba05:1406:3712:4416:0218:4019:58
01 Ekim 2020 Perşembe05:1506:3812:4316:0118:3919:56

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

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