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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Sinan Ateş soruşturma savcısına ek olarak, bir savcı daha görevlendirildiği bildirildi. Başsavcı vekilinin koordinesinde soruşturmayı iki savcı devam ettirecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş açıklaması
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Habertürk Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi hakkında "Mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine" karar verildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak devam eden soruşturma hakkında açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında "Anılan soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmekle, olayın ardından mevcutlu olarak soruşturma evrakının getirildiği tarihte nöbetçi olan başsavcı vekilinin kontrolünde devam etmekte iken iş bölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına göre ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekilince koordine edilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Hali hazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" bilgisine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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