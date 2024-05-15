Ankara'da 16 ton kaçak tütün ele geçirildi
Ankara'da 16 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, A.C. ve O.M'nin kullandığı TIR'larda kaçak tütün bulunduğunu tespit etti.
Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araçlarda yapılan aramada, 16 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Kaçak tütüne el konulurken, gözaltına alınan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.