DHA

Olay, Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 11 DT 208 plakalı otomobili çaldı. Şüpheli ya da şüpheliler, yolda bıraktıkları otomobili ateşe verdi. Yanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. DHA'nın haberine göre; alevlerin sardığı otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

SAHTE PLAKA

Öte yandan, polisin yanan araç üzerinde yaptığı incelemede plakanın da sahte olduğu tespit edildi. Polis, şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.