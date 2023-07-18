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        Ankara'da cinsel istismar sanığına 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

        Ankara'da küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığın cezası belli oldu. Sanığa, 21 yıl 10 ay 15 gün hapis verildi. Kararın ardından duruşma salonunun önünde sanık ve mağdurun yakınları arasında arbedeye polis müdahale etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 12:11
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        Ankara'da cinsel istismar sanığına 21 yıl hapis
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        Ankara'da cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığın cezası belli oldu.

        Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık A.T. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz verilen sanık A.T., suçlamaları reddederek beraat istedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "cebir ve tehdit kullanarak 12 yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 21 yıl 10 ay 15 gün hapsine hükmetti.

        Sanık, hükümle birlikte tutuklandı. Kararın ardından duruşma salonunun önünde sanık ve mağdurun yakınları arasında arbede yaşandı. Taraflar, polis müdahalesiyle adliye dışına çıkarıldı.

        #ankara haberleri
        #cinsel istismar davası
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