AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde bazı kişilerin, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah erken saatlerde il genelinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda, Ankara Cumhuriyet Savcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan yabancı uyruklu 10 şüpheliden 9'unu yakaladı.

KAYSERİ'DE 3 ZANLI TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmişte terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren ve Kayseri'de ikamet ettikleri tespit edilen Suriye uyruklu V.E, İ.K. ve A.S'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine götürüldü.