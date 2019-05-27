AFAD'da yer alan bilgilere göre Ankara'da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankaralılar bu sabah güne hafif deprem ile sarsıldı. Kısa süreli panik yaşayan Ankaralılar güne korku ile uyandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre Ankara'daki depremin merkezi Altındağ ilçesi, büyüklüğü ise 2.8.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkezi Pursaklar, büyüklüğü ise 3.0.