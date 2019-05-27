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Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli, AFAD son dakika deprem verileri - En son depremler

Ankara'da deprem mi oldu? Ankaralı vatandaşlar sabah vakti güne sarsıntı ile uyandı. Kandilli ve AFAD'dan gelen son dakika deprem verilerine göre Ankara'da deprem oldu. İşte meydana gelen son deprem listesi

ankara deprem

AFAD'da yer alan bilgilere göre Ankara'da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankaralılar bu sabah güne hafif deprem ile sarsıldı. Kısa süreli panik yaşayan Ankaralılar güne korku ile uyandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre Ankara'daki depremin merkezi Altındağ ilçesi, büyüklüğü ise 2.8.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkezi Pursaklar, büyüklüğü ise 3.0.

 

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