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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı skuterli çocuktan acı haber | Son dakika haberleri

        Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı skuterli çocuktan acı haber

        Ankara Kahramankazan'da skuter ile giderken hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 00:41 Güncelleme:
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        Hafif ticari aracın çarptığı skuterli çocuktan acı haber

        Kaza, Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Skuter ile yol kenarından giden 11 yaşındaki A.Y.A'ya hafif ticari araç çarptı.

        Çocuk metrelerce savrulurken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; sağlık görevlisinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. A.Y.A. buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraflar: DHA ve İHA

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