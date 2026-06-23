Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı skuterli çocuktan acı haber
Ankara Kahramankazan'da skuter ile giderken hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı
Giriş: 23 Haziran 2026 - 00:41 Güncelleme:
Kaza, Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Skuter ile yol kenarından giden 11 yaşındaki A.Y.A'ya hafif ticari araç çarptı.
Çocuk metrelerce savrulurken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
DHA'nın haberine göre; sağlık görevlisinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. A.Y.A. buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraflar: DHA ve İHA
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