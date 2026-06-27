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        Haberler Gündem Ankara'da hangi yollar kapalı?

        Ankara'da hangi yollar kapalı?

        Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenecek etkinlik kapsamında bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 02:03 Güncelleme:
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        Ankara'da hangi yollar kapalı?

        Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bugün 18.00-21.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında ihtiyaç olması halinde, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı araç trafiğine kapalı olacak.

        Saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ise şu şekilde:

        "GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin Hipodrom Caddesi'nden Tren Garı tarafına bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi ile Anadolu Meydanı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantları"

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        Ayrıca, saat 13.00'ten itibaren, Anadolu Meydanı Ankaray durağı da etkinlik sona erene kadar kapalı olacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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