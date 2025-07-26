Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesi Ankara-İstanbul karayolunda meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen A.D. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpışarak takla attı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, R.G., Z.G. ve H.İ'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan A.D. ve B.A. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre duran trafik, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.