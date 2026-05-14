        Ankara'da kadınlara ücretsiz barista eğitimi | Son dakika haberleri

        Ankara'da kadınlara yönelik ücretsiz barista eğitimi başlıyor

        İsveç Hükümeti'nin desteğiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen "H.O.P.E. in Action" projesi kapsamında Çankaya Belediyesi iş birliğiyle Ankara'da kadınlara yönelik ücretsiz barista eğitimi başlayacak. 18–35 yaş aralığındaki kadınların başvurabileceği eğitim programı tamamen ücretsiz olacak. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek ve istihdam süreçlerinde destek sağlanacak

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 15:03
        Ankara'da kadınlara ücretsiz barista eğitimi

        İsveç Hükümeti'nin desteğiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen "H.O.P.E. in Action" projesi çerçevesinde, Çankaya Belediyesi iş birliğiyle kadınlara yönelik ücretsiz barista eğitimi programı başlatılıyor.

        ANKA'nın haberine göre, kadınların meslek edinmesini ve istihdama katılımını artırmayı hedefleyen proje, modern kahvecilik sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmayı amaçlıyor. Mesleki eğitim ile kişisel gelişimi bir araya getiren programla kadınların hem ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeleri hem de sosyal yaşamda daha aktif rol almaları hedefleniyor.

        ÇOK YÖNLÜ BİR GELİŞİM SÜRECİ

        Eğitim programı, Çankaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 100. Yıl İş ve İstihdam Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek uygulamalı derslerde katılımcılar; kahve çeşitleri, demleme teknikleri, profesyonel ekipman kullanımı ve servis sunumu gibi baristalığa ilişkin temel ve ileri düzey beceriler kazanacak.

        Program kapsamında kadınlara yalnızca teknik eğitim değil, aynı zamanda kariyer planlaması, iletişim becerileri ve kişisel gelişim alanlarında da destek sağlanacak. Kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesini hedefleyen özel eğitim modülleriyle çok yönlü bir gelişim süreci sunulacak.

        SINIRLI KONTENJANLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

        18–35 yaş aralığındaki kadınların başvurabileceği eğitim programı tamamen ücretsiz olacak. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek ve istihdam süreçlerinde destek sağlanacak. Kadınların meslek sahibi olmalarını teşvik eden proje, Ankara'da kadın istihdamına katkı sunacak önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olarak görülüyor. Başvurular belediye internet sitesi veya Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi'nden yapılabilecek.

