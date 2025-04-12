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        Haberler Gündem Ankara'da kız öğrenciyi darbederek video kaydına alan 4 öğrenci tutuklandı - Gündem Haberleri

        Ankara'da kız öğrenciyi darbederek video kaydına alan 4 öğrenci tutuklandı

        Dün medyaya yansıyan haberlerden lise öğrencisi kız çocuğunun başka kız çocukları tarafından darbedilerek, videoya kaydının alındığının anlaşılması üzerine resen soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören'de bir kız öğrenciyi darbederek video kaydına alan 4 öğrencinin tutuklandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:17 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:41
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        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören'de bir kız öğrenciyi darbederek video kaydına alan 4 öğrencinin tutuklandığını bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, dün, medyaya yansıyan haberlerden lise öğrencisi kız çocuğunun başka kız çocukları tarafından darbedilerek, videoya kaydının alındığının anlaşılması üzerine resen soruşturma başlatıldı.

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        Soruşturma kapsamında, 9. sınıf öğrencisi S.N.H'nin (15) ifadesine başvuruldu, beyan ve video kaydı içeriğinden şüpheliler tespit edildi.

        Bu kapsamda, T.N.S. (14), N.K. (14), F.Ü. (14) ve E.N.T. (15), Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Keçiören'deki evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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        Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar, tutuklanmaları talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

        Şüpheliler, "birden fazla kişi tarafından birlikte cebir tehdit kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

        Video kaydında yer almayan ancak olayla ilgili olabileceği değerlendirilen Y.A.C. ve K.Ü. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        Ayrıca, 12 yaşından küçük olduğu belirlenen S.K. ise kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim edildi.

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