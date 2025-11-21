Ankara – Dalaman Kaç Kilometre? Ankara – Dalaman Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

Ankara – Dalaman Kaç Kilometre?

Ankara – Dalaman kaç km sorusuna kara yolu açısından verilebilecek en doğru ve genel cevap yaklaşık 640 kilometre olduğudur. Bu mesafe, Ankara’dan yola çıkarak Afyonkarahisar – Denizli güzergahı üzerinden Dalaman’a ulaşan en yaygın kullanılan rota baz alınarak hesaplanır. Güzergah boyunca İç Anadolu’nun düz arazileri, Ege’nin bereketli toprakları ve Akdeniz’in kıyıya yakın ormanlık alanları geçilir. Bu da yolculuğu hem uzun hem de manzaralı bir hale getirir… Kara yolu haricinde bu iki lokasyon arasındaki kuş uçuşu mesafeyi merak edenler de yok değil… Kuş uçuşu mesafe incelendiğinde Ankara ile Dalaman arasındaki uzaklığın yaklaşık 480 kilometre olduğunu söyleyebiliriz. Ancak dağlık bölgeler, kıvrımlı yollar ve yerleşim geçişleri nedeniyle kara yolu mesafesi kuş uçuşu mesafeden daha uzun çıkar. Dolayısıyla yol planlamasında her zaman kara yolu mesafesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Ankara – Dalaman Mesafe Ne Kadar?

Ankara – Dalaman mesafe ne kadar sorusu da özellikle tatil planlayanlar için oldukça önemlidir. Çünkü Dalaman, Fethiye, Marmaris, Göcek, Dalyan gibi turistik destinasyonlara açılan kapı niteliğinde olduğundan kara yolu mesafesinin doğru bilinmesi seyahat planlamasında avantaj sağlar... 640 kilometrelik mesafe, uzun sayılabilecek bir yolculuğa işaret eder ve sürücülerin yol boyunca mola planlaması yapmasını gerektirir. Güzergah boyunca yollar genellikle asfalt ve iyi durumdadır. Ancak Denizli sonrası Muğla’ya doğru yaklaşırken bazı bölgelerde keskin virajlı, yükselti değişimlerinin olduğu karayollarının bulunduğu konusunda sizi uyaralım.