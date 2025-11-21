Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Ankara - Erdek Kaç Kilometre? Ankara - Erdek Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Ankara - Erdek Kaç Kilometre? Ankara - Erdek Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Yolculuk hazırlığı yaparken belirlediğimiz rotaya varış için de birtakım hazırlıklar içinde bulunuruz. Bunun için navigasyon bilgisini ulaşmak için çeşitli yollara başvururuz. Genellikle internet üzerinden arama gerçekleştiririz. Arama yapılan bu rotasyonlardan biri de Ankara – Erdek olarak karşımıza çıkar… Bu iki il arasında merak edilen detaylardan biri de mesafelerdir. İki il arasındaki mesafenin ne kadar olduğu ve hangi vasıtayla daha kolay ulaşım sağlandığı merak edilmektedir. Ankara - Erdek kaç kilometre, Ankara - Erdek kaç km, Ankara - Erdek mesafe ne kadar, Ankara - Erdek ne kadar sürede gidilir? Ulaşım ile ilgili merak edilen bu soruların detaylarını sizler için derledik.

        Giriş: 21.11.2025 - 13:22 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:22
        Ankara - Erdek Kaç Kilometre?
        Ankara - Erdek Kaç Kilometre?

        Bu iki bölge için en sık sorulan sorular arasında Ankara – Erdek kaç kilometre sorusu gelir. İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara ile Marmara Bölgesi’nde yer alan Erdek arasında bir seyahat planı olanlar iki bölge arasındaki farkı araştırmaktadır. Ankara - Erdek arası karayolu mesafesi 523 km’dir. Özel araçla güzergaha varış sağlamak daha ön plana çıkan bir alternatiftir. Farklı coğrafi bölgelerde yer alsa da Ankara üzerinden Erdek bölgesine belirli saat aralıklarında ulaşabilirsiniz. Özellikle kişisel aracıyla bölgeye ulaşım sağlamak isteyenler, iki şehir arasındaki km farkını araştırmaktadır. Ankara üzerinden Erdek yönüne doğru ulaşım imkanlarının fazla olması bir nevi iki şehri birbirine yakınlaştırmıştır diyebiliriz…

        Ankara - Erdek Mesafe Ne Kadar?

        Ankara – Erdek kaç kilometre sorusu beraberinde de Ankara – Erdek mesafe ne kadar konusu gelir. Ankara’dan Erdek karayoluna giderken keyifli bir yolculuk yapmak isteyenler birtakım ön hazırlıklar içinde bulunur. Kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için genellikle internetin sunduğu imkânlardan faydalanılır. Özellikle gideceği yere yönelik herhangi bir bilgisi olmayan sürücüler km farkını, yol güzergâhını ve saat farkının internetten üzerinden aratmakta ve kesin bir sonuç elde etmek için araştırma yapmaktadır.

        Ankara’dan Balıkesir’in Erdek ilçesine gitmek isteyen kişiler bölgeler arası kilometre farkını araştırmakta, buradan da kabaca bir saat tahmini yapmaktadır. Tercih edeceğiniz yol doğrultusunda virajlar ve iniş çıkışlar farklılık gösterse de şahane bir manzara beraberliğinde yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. Ankara ve Erdek arası mesafe 523 kilometre olup, gidiş güzergahı olarak Kapıdağ Yarımadası'nın sahil yolu da kullanılabilir.Peki Ankara – Erdek ne kadar sürede gidilir?

        Ankara - Erdek Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Ankara ve Erdek arasının kaç saat sürdüğü kullandığınız taşıtlarla ve hızla doğru orantılıdır. Seçtiğiniz taşıt varış saatini belirlemede doğrudan bir etkiye sahiptir. Kişisel araç tercihi ya da uçak ve otobüs gibi ulaşım tercihleri varış saatini değiştirebilir. Bu sebeple özel araç ve otobüs arasında süre bakımından bariz farklar bulunmaktadır. Bu ulaşım alternatiflerinden en kısa mesafeye sahip olan uçaktır. İki bölge arasında uçakla seyahati tercih ediyorsanız 4 saat 50 dakika gibi bir sürede yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. 523 kilometrelik karayolu mesafesinde özel araçla seyahat etmek isteyenler için varış süresi havayolu ulaşımına göre daha uzundur. İki bölge arasında özel araçla yolculuk yaklaşık 7 saat 22 dakika sürmektedir. Ancak bu fark hemen hemen bir otobüs yolculuğuyla denk gelmektedir. Otobüsle yolculuk AŞTİ-Bandırma arası 7 saat 33 dakika kadardır. Karayolunu tercih ederken kullanılan mesafeler de süre üzerinde etkili olsa da İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara ile Marmara Bölgesi’ne yer alan Erdek ilçesi arasındaki karayolu mesafesi 7 saat üzeri bir süreye tekabül eder.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
