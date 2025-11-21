Ankara - Eskişehir Kaç Kilometre? Ankara - Eskişehir Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?
Bir şehirden bir şehre gitmek için farklı ulaşım alternatifleri bulunur. Şehirlerarası karayolları, hava yolları ya da demir yollarıyla ulaşım sağlanabilir. Bu ulaşım etkenleri mesafe üzerinde de belirleyicidir. Arasındaki mesafe merak edilen şehirler arasında Ankara ve Eskişehir'de yer alır… Ankara'dan Eskişehir'e kendi kişisel aracınızla, otobüsle ve hatta hızlı trenle bile varış sağlayabilirsiniz. Ankara ve Eskişehir ilimiz İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerimizdir. Dolayısıyla iki şehir arasında ulaşım yönünden pek çok seçenek bulunur. Ankara - Eskişehir kaç kilometre, Ankara - Eskişehir kaç km, Ankara - Eskişehir mesafe ne kadar, Ankara - Eskişehir ne kadar sürede gidilir? İki şehir arasındaki ulaşım yönünden merak edilen detayları sizler için derledik.
Ankara - Eskişehir Kaç Kilometre?
İki şehrin arasındaki kaç kilometre olduğu rotasyon kadar merak edilen bir diğer husustur. Özellikle Ankara ilinden Eskişehir iline gitmek isteyen sürücü ve yolcular, iki şehir arasındaki mesafeyi merak etmektedir. Eskişehir konum itibariyle Ankara ilimizin hemen yanında yer almaktadır. Ankara’nın batısında yer alan şehirden, Ankara’ya gitmek oldukça kolay ve zahmetsizdir. İki şehir arasında mesafe sadece 236 kilometredir. Bir sürücü yola çıkmadan önce birtakım bilgilere ihtiyaç duyar. Gideceği şehirle bulunduğu şehir arasındaki kilometre farkı ihtiyaç duyduğu bilgilerin en önemlisidir. Özellikle özel araçla yolculuğu tercih ediyorsa kilometre farkından bir süre tahmini yapabilir. Ancak özel araç dışında farklı alternatifleri kullananlar iki şehir arasındaki kilometre farkını öğrenmek için genellikle internete başvurmakta ve kaç saatte istenilen bölgeye ulaşım sağlayabileceğini merak etmektedir.
Ankara ve Eskişehir birbirine komşu iki ildir. Dolasıyla aynı bölgelerde bulunan bu iki il arasındaki ulaşım alternatifleri oldukça fazladır. Dileyen otobüs ya da tren yolculuğunu, dileyen de uçak yolculuğunu tercih edebilir. Ankara ile Eskişehir arası karayolu mesafesi 236 kilometre olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki Ankara – Eskişehir mesafe ne kadar?
Ankara - Eskişehir Mesafe Ne Kadar?
Bir yerden bir yere giderken tercih edilen vasıta alternatifleri süreyi uzatmakta ya da kısaltmaktadır. Molalar ya da yolculuğun yapıldığı hava koşulları da varış süresini etkileyebilmektedir. Ankara ve Eskişehir hemen yan yana konumlanmış iki güzide şehrimizdir. Dolayısıyla bir bölgeden bir bölgeye seyahat söz konusu değildir, iki şehir de aynı bölgede yer alır. İki büyük şehir arasındaki mesafe 236 kilometre olarak önümüze çıkar. Ancak bununla birlikte Ankara – Eskişehir ne kadar sürede gidilir sorusu da merak uyandırır…
Ankara - Eskişehir Ne Kadar Sürede Gidilir?
Seyahat planlamasındaki en önemli soru varış sağlama süresinin ne kadar olduğudur. Bir yolculuğa başlamadan önce, özellikle kişisel araç tercih ediyorsak yolculuğun ne kadar sürebileceği hakkında bilgi edinmek isteriz. Kişisel araçla yola çıkanlar, otobüs yolculuğunu tercih edenlere nazaran daha kısa bir sürede istedikleri şehre varış sağlayacaktır. Ancak kullanılan güzergâhta belirlenen yöne giderken önemli bir detay olarak karşımıza çıkar. Kimi güzergâhlar yolu uzatabilir ve yolculuğunuzu daha geç tamamlamanıza neden olabilir. Molalar, hava şartları ve güzergâh, karayolu yolculuğunu etkileyen detaylardır.
Ankara ve Eskişehir arasında alternatif taşımacılık bulunuyor. Bu sebeple kolay ve konforlu bir yolculuk geçirebilirsiniz. Ankara’dan Eskişehir’e araçla varış süresi hakkında ortalama bir sayı vermek gerekirse 2 saat 55 dakika sürer diyebiliriz. İki şehir çok yakın konumda bulunduğundan dolayı havayolu ulaşımı yaygın değildir. Bunun yerine hızlı trenle ulaşım sağlayabilirsiniz. Ankara – Eskişehir arası hızlı tren ile 1,5 saat sürmektedir. Ankara- Eskişehir arası otobüs ile tam 3 saat 15 dakika sürmektedir.