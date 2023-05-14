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Ankara Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ankara Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Meclis’i belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağı kararının kalmasının ardından Ankara Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları da gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Ankara seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için sonuçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki, Ankara seçim sonuçlarına göre ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? Ankara genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili genel seçim sonuçları canlı takip ekranı

Ankara Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ankara Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Ankara başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ankara seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.84 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:04 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 61.8 oldu. Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 1.117.722 oyla yüzde 48.37 - Kemal Kılıçdaroğlu: 1.031.903 oyla yüzde 44.65 - Sinan Oğan: 151.495 oyla yüzde 6.56 - Muharrem İnce: 9.792 oyla yüzde 0.42 oy aldı.

Ankara 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 1.117.722 oyla yüzde 48.37

Kemal Kılıçdaroğlu: 1.031.903 oyla yüzde 44.65

Sinan Oğan: 151.495 oyla yüzde 6.56

Muharrem İnce: 9.792 oyla yüzde 0.42



Ankara Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.31 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:04 itibarıyla yüzde 30.4 oranında açıldı. 2023 Ankara milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 528.009 oyla yüzde 52.59 - Millet İttifakı: 408.638 oyla yüzde 40.7 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 32.821 oyla yüzde 3.27 - Ata İttifakı: 19.794 oyla yüzde 1.97 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.391 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 21:04 itibarıyla 2023 Ankara milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Cumhur İttifakı: 528.009 oyla yüzde 52.59

Millet İttifakı: 408.638 oyla yüzde 40.7

Emek ve Özgürlük İttifakı: 32.821 oyla yüzde 3.27

Ata İttifakı: 19.794 oyla yüzde 1.97

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.391 oyla yüzde 0.13

AK Parti: 367.637 oyla yüzde 36.62

CHP: 277.585 oyla yüzde 27.65

İYİ Parti: 131.053 oyla yüzde 13.05

MHP: 116.380 oyla yüzde 11.59

YENİDEN REFAH: 29.186 oyla yüzde 2.91

YEŞİL SOL: 27.593 oyla yüzde 2.75

ZP: 18.316 oyla yüzde 1.82

BBP: 14.806 oyla yüzde 1.47

MEMLEKET: 8.796 oyla yüzde 0.88

TİP: 5.228 oyla yüzde 0.52

AP: 1.478 oyla yüzde 0.15

ANAP: 894 oyla yüzde 0.09

TKP: 830 oyla yüzde 0.08

GENÇ: 817 oyla yüzde 0.08

AB: 549 oyla yüzde 0.05

MP: 512 oyla yüzde 0.05

SOL PARTI: 445 oyla yüzde 0.04

GBP: 284 oyla yüzde 0.03

HAKPAR: 279 oyla yüzde 0.03

MİLLİYOL: 230 oyla yüzde 0.02

HKP: 190 oyla yüzde 0.02

TKH: 116 oyla yüzde 0.01

YP: 87 oyla yüzde 0.02



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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