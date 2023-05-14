Ankara Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ankara Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Ankara başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ankara seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.84 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:04 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 61.8 oldu. Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 1.117.722 oyla yüzde 48.37 - Kemal Kılıçdaroğlu: 1.031.903 oyla yüzde 44.65 - Sinan Oğan: 151.495 oyla yüzde 6.56 - Muharrem İnce: 9.792 oyla yüzde 0.42 oy aldı.



Ankara 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Ankara Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.31 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:04 itibarıyla yüzde 30.4 oranında açıldı. 2023 Ankara milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 528.009 oyla yüzde 52.59 - Millet İttifakı: 408.638 oyla yüzde 40.7 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 32.821 oyla yüzde 3.27 - Ata İttifakı: 19.794 oyla yüzde 1.97 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.391 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 21:04 itibarıyla 2023 Ankara milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

