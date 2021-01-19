Ankara Keçiörengücü'nden üç transfer

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Kocaelispor'dan 17 yaşındaki stoper Haşim Arda Sarman ile 4,5 yıllık, Modafen FK'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunahan Birinci ve Mamak FK'den 21 yaşındaki kanat oyuncusu Yavuz Alemdar ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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