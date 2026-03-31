Ankara merkezli “et fiyatı manipülasyonu” operasyonu: 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada CİMER başvuruları ve sosyal medya paylaşımlarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı suç duyurusunda bulunduğu, bunun üzerine harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, bazı besici gruplar ile karkas et tedarikçisi firmaların, fiyatları manipüle etmek amacıyla arzı kısıtladıkları, piyasaya ürün vermedikleri ya da kesime hayvan gelmediği yönünde gerekçeler öne sürdükleri ifade edildi.

Ayrıca, hastalıklı hayvanların kesildiği ve bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğüne dair tespitlerin de bulunduğu kaydedildi. Bu kapsamda şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “fiyatları etkileme”, “mal ve hizmet satımından kaçınma” ve “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti” suçlamaları yöneltiliyor.

Operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli olarak Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya’da gerçekleştirildiği bildirildi. Toplam 33 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 30 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Soruşturmanın, halk sağlığını tehdit eden tüm kişi ve unsurları kapsayacak şekilde titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

