Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Ankara merkezli "et fiyatı manipülasyonu" operasyonu: 30 gözaltı

        Ankara merkezli “et fiyatı manipülasyonu” operasyonu: 30 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada kırmızı et piyasasında fiyatları yapay şekilde artırdığı iddia edilen kişi ve firmalara yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Et fiyatı manipülasyoncularına operasyon

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada CİMER başvuruları ve sosyal medya paylaşımlarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı suç duyurusunda bulunduğu, bunun üzerine harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, bazı besici gruplar ile karkas et tedarikçisi firmaların, fiyatları manipüle etmek amacıyla arzı kısıtladıkları, piyasaya ürün vermedikleri ya da kesime hayvan gelmediği yönünde gerekçeler öne sürdükleri ifade edildi.

        Ayrıca, hastalıklı hayvanların kesildiği ve bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğüne dair tespitlerin de bulunduğu kaydedildi. Bu kapsamda şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “fiyatları etkileme”, “mal ve hizmet satımından kaçınma” ve “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti” suçlamaları yöneltiliyor.

        Operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli olarak Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya’da gerçekleştirildiği bildirildi. Toplam 33 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 30 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

        Soruşturmanın, halk sağlığını tehdit eden tüm kişi ve unsurları kapsayacak şekilde titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

        Görsel: AA arşiv

        #ankara
        #et fiyatları manipülasyonu
        #haberler
        #Son dakika haberler
