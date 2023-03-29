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Haberler Gündem Trafik Ankara Metro Durakları: Ankara Metro Durak İsimleri, Güzergahı, Sefer Saatleri, İstasyon Haritası
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Ankara metro durakları 2023: Ankara metro durak isimleri, güzergahı, sefer saatleri ve istasyon haritası

Ankara ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi ve başkent olarak da özellikle ulaşım açısından gelişmiş olması gerekiyor. Bu noktada da vatandaşlar Ankara metro durakları hakkında her şeyi bilmek istiyor.

Ankara Metro Durakları: Ankara Metro Durak İsimleri, Güzergahı, Sefer Saatleri, İstasyon Haritası
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Ankara metrosu ayrı hatlardan ilerliyor. Eğer merak ediyorsanız detaylarını okuyabilirsiniz. Ankara metro durakları 2023 güncel bilgileri paylaşacağız. Aynı zamanda Ankara metro durak isimleri, güzergahı, sefer saatleri ve istasyon haritası ile ilgili de bilmeniz gerekenleri aktaracağız.

İşte bütün detaylarıyla Ankara metrosu!

Ankara Metro Durakları

Öncelikle sizlere Sincan hattının duraklarını belirtelim. M1- M2- M3 hattı olarak geçen bu metro, 34 durakta duruyor. İşte Ankara metro durak isimleri:

  • - Koru, Çayyolu, Ümitköy, Beytepe, Tarım Bakanlığı- Danıştay, Bilkent, ODTÜ, Maden Tetkik ve Arama, Söğütözü, Milli Kütüphane, Necatibey, Kızılay, Sıhhiye, Ulus, Atatürk Kültür Merkezi, Akköprü, İvedik, Yeni Mahalle, Demetevler, Hastane, Masunkoy, Ostim, Batıkent, Batı Merkez, Mesa, Botanik, İstanbul Yolu, Eryaman 1-2, Eryaman 5, Devlet Mahallesi, Harikalar Diyarı, Fatih, GOP, OSB Törekent.

Eğer gideceğiniz yer bu duraklardan geçiyorsa ve Sincan’a uğramanız gerekiyorsa o zaman bu hattı kullanmalısınız.

Genel olarak Ankara metro güzergahı uzundur ve şehir içi ulaşım konusunda da zamandan tasarruf etmenizi sağlar, trafikten uzaklaştırır.

Bir diğer metro hattı da M4 Atatürk Kültür Merkezi- Keçiören hattıdır. Durak isimleri de şu şekilde:

  • - Şehitler, Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ, Atatürk Kültür Merkezi

Kısa bir hat olan M4 de fazlasıyla kullanılıyor ve ulaşımı rahatlatıyor.

Ankara Metro Durakları Sefer Saatleri

Önemli konulardan bir başkası da sefer saatleridir. M1- M2- M3 hattının sefer saatleri 00.10 ila 23.55 arasındadır. Aynı zamanda sefer sıklığı da 5- 7 dakikadır.

Buna ek olarak M4 hattının sefer saatleri ise 06.00- 21.40 arasındadır. Sefer süresi ise toplamda 20 dakika kadardır.

Diğer hat daha uzundur ve ilk duraktan son durağa kadar yolculuk yapmak da 40- 45 dakikayı bulacaktır.

Peki Ankara metro durakları arası mesafe kaç dk? Ortalama 2 dakika sürüyor fakat bazen değişiklik gösterebiliyor.

  • - Metro arıza yaparsa,
  • - Hava koşulları zorlayıcıysa
  • - Yoğun saatlerse
  • - Özel günlerse
  • - Herhangi bir sorun yaşandıysa metro seferlerinde çok nadir de olsa aksamalar yaşanabilir.

Bütün bunları göz önünde bulundurarak çıkmalısınız ve kendinizi ona göre ayarlamalısınız. Her zaman ihtiyacınız olandan bir önceki sefere binmek sizi rahat hissettirecektir. Çünkü böylece bir yere geç kalma endişeniz olmaz ve gönül rahatlığıyla yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz.

Ankara Metro Durakları İstasyon Haritası

Eğer Ankara’yı bilmiyorsanız ve bir sebepten dolayı metroyu kullanmanız gerekiyorsa resmi web sayfasına girebilirsiniz. Buradan istasyon haritasını incelediğinizde tam olarak nereye gitmeniz gerektiğini de anlayabileceksiniz.

Aynı zamanda site içerisinde yol haritasıyla ilgili de bulabileceğiniz bilgiler yer alıyor.

Bütün bu bilgilerin de ötesinde merak edilen bir konudan daha bahsetmeliyiz.

Ankara metro ücretleri ne kadar?

  • - Eğer tam ücret basıyorsanız 9,50 TL vermeniz gerekiyor.
  • - Ayrıca tek kullanımlık kart alarak onu da kullanabilirsiniz. Böylece içerisine yüklü para eklemeniz ya da sürekli kart taşımanız gerekmez.
  • - Ama tek kullanımlık kartlar turistseniz ve geri dönecekseniz işe yarar.

İşte genel olarak sizlere Ankara metro durakları hakkında bilmeniz gerekenleri aktardık. Bir gün metro kullanmanız gerekirse nereye gitmelisiniz ve hangi hatta binmelisiniz, hangi durakta inmelisiniz biliyorsunuz. Bunları bir kenara not edin ve Ankara metro durakları istasyon haritası incelemeyi de unutmayın.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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