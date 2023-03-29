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Haberler Gündem Trafik Bursa Metro Durakları: Bursa Metro Durak İsimleri, Güzergahı, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası
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Bursa metro durakları 2023: Bursa metro durak isimleri, güzergahı, sefer saatleri ve istasyon haritası

Gelişmiş şehirlerden birisi olan Bursa'da, metro, tramvay ve otobüs gibi çok fazla ulaşım sağlanabiliyor. Bursa'da vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan metronun ulaşım güzergahı ve sefer saatlerine dair bilgileri sizler için derledik.

Bursa Metro Durakları: Bursa Metro Durak İsimleri, Güzergahı, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası
HABERTURK.COM

Bursa Metro Durakları

Öncelikle Bursa metro durakları isimleri neler? En çok merak edilen konulardan birisi olmasının yanı sıra güzergahı hakkında da önemli bilgiler vereceğiz.

  1. Arabayatağı- Yavuz Selim Hattı
  • - Emek, Korupark, Organize Sanayi, Hamitler Fethiye, Bağlarbaşı Esentepe, İhsaniye, Karaman, Bursaspor/ Acemler, Paşaçiftliği, Sırameşeler, Kültürpark, Merinos, Osmangazi, Şehreküstü, Demirtaşpaşa, Gökdere, Davutdede, Duaçınarı, 152 Evler, Arabayatağı…

  1. Uludağ Üniversitesi- Kestel
  • - Üniversite, Batıkent, Yüzüncüyıl, Özlüce, Ertuğrul, Altınşehir, Küçük Sanayi, Ataevler, Beşevler, Fatih Sultan Mehmet, Nilüfer, Odunluk, Bursaspor, Paşaçiftliği, Sırameşeler, Kültürpark, Merinos, Osmangazi, Şehreküstü, Demirtaşpaşa, Gökdere, Davutdede, Duaçınarı, 152 Evler, Arabayatağı, Mimar Sinan, Hacivat, Şirinevler, Otosansit, Cumalıkızık, Gürsu, Kestel…

Üniversite yolu üzerinde kullanacağınız bir yol varsa kesinlikle bu hattı kullanmalısınız. Haftanın her günü çalışan metro hattı çalışma saatleri 00.00- 23.40 arasında.

Aynı zamanda Bursa metro durak isimleri dediğimizde bir diğer güzergahı da paylaşalım.

  1. Küçüksanayi- Demirtaşpaşa
  • - Küçüksanayi, Ataevler, Beşevler, Fatih Sultan Mehmet, Nilüfer, Odunluk, Bursaspor, Paşaçiftliği, Sırameşeler, Kültürpark, Merinos, Osmangazi, Şehreküstü, Demirtaşpaşa.

İşte Bursa metro güzergahı bu şekilde. Eğer daha detaylı bir şekilde Bursa metro durakları istasyon haritası görmek istiyorsanız resmi web sitesini kullanabilirsiniz. Burada hangi güzergahtan ve bölgelerden geçtiğini daha net görebilirsiniz.

Bursa Metro Durakları Arası Mesafe Kaç Dakika?

Aslında bu noktada merak edilen bir başka konu da duraklar arasındaki mesafenin kaç dakika olduğudur. Günün belli saatleri, belli günler ve yoğunluğun oluşumu metro aralıklarında aksamalara sebep olabilir.

Ama genel olarak bakıldığında Bursa metro durakları arası mesafe kaç dk dediğimizde ortalama 2 dakika olduğunu söyleyebiliriz.

Bursa metro durakları sefer saatleri ise kolay kolay değişmiyor ve hatlar arasında da farklılık gösterebiliyor. Küçüksanayi- Demirtaşpaşa hattı çalışma saatleri 07.47- 18.55 arasındadır. Sefer sıklığı ise 7 dakikadır. Ayrıca Uludağ Üniversitesi- Kestel metro güzergahı ise 00.00- 23.40 arasında çalışıyor.

Bütün bu yolculuklar ise ortalama 35- 40 dakika sürüyor. Eğer işinize ya da okulunuza yetişmek istiyorsanız saatlerine bakarak çıkmanız daha iyi olacaktır.

Bursa Metro Ücretleri 2023

Bilindiği üzere her yıl ulaşıma zam yapılıyor. Bursa metro ücretleri de 2023 yılı için güncellendi. Yeni ücretler şu şekilde:

  • - Kısa hat ücreti 8,15 TL
  • - Uzun hat tam ücreti 9,40 TL
  • - Kısa hat abonman fiyatı ise 520 TL

Sizlere Bursa ulaşımıyla ilgili bilmeniz gereken önemli bilgileri aktardık. Eğer bir gün yolunuz düşerse bu bilgileri hatırlayabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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