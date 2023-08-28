Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir zincir markette çıkan maddi hasara yol açtı Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir zincir markette çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın 2 saatlik müdahale sonucu söndürülürken, markette büyük çaplı hasar meydana geldi

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir markette çıktı. Marketin arkasında, çalışanlar tarafından yakılan kartonlardan çıktığı iddia edilen yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler tüm marketi sardı.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2 saatte kontrol altına alınırken, markette büyük çaplı hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü: