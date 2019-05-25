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Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

HABERTURK.COM / DHA

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, Sıhhiye'de bulunan tarihi binasındaki hizmetine son verdi. 1881 yılında Gureba Hastanesi ismiyle hizmete başlayan Başkent'in en eski sağlık kuruluşu pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hasta kabulüne başlayacak

Ankara Numune Hastanesi

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, Sıhhiye'de bulunan tarihi binasındaki hizmetine son verdi.

Başkent'in en eski sağlık kuruluşu olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin üç ay önce başlayan Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınma süreci tamamlandı. 27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmet vermesi planlanan hastanenin acil servisi hasta girişine kapatıldı.

Taşınma işlemiyle ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastanenin bazı bölümlerinin 7 Şubat 2019'dan itibaren Bilkent'teki Şehir Hastanesi'ne taşındığı belirtildi. Hastanenin kalan bölümlerinin de 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde taşınmasının planlandığının aktarıldığı açıklamada, 26 Mayıs 2019 tarihinden itibaren hasta kabulü ve hizmet sunumunun sona ereceği kaydedildi.

1881'DE 'GUREBA' İSMİYLE HİZMETE BAŞLADI

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara'nın en eski sağlık kuruluşu. 1800'lü yılların ikinci yarısında "Gureba Hastanesi" ismi ile hizmet veren hastanemiz 1924 yılında çıkarılan bir yasa ile "Ankara Numune Hastanesi" ismini aldı. 1935 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca Numune Hastanesi'nde çalışmak üzere Alman profesörler atandı. Bu gelişme hastanenin bilimsel gelişimine büyük katkıda bulundu.

1998'DE NUMUNE İSMİNİ ALDI

1945 yılında açılan 'Ankara Tıp Fakültesi'nin kuruluş yıllarındaki çalışmalarında: konularında uzman bazı hekimler öğretim üyesi olarak görevlendirilirken, hastanenin bazı klinikleri Tıp Fakültesi'ne devredildi. Tek bir taş binadan bugünlere gelen hastanenin gelişmesi 1990'lı yıllarda ivme kazandı. Bilimsel gelişme, eğitim ve hizmet üçlüsünün önem kazandığı hastane 1998 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismini aldı.

1881 yılında Gureba Hastanesi'nin görünüşü

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