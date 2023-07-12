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        Ankara semalarında çarpışan iki uçak ve yaşanan korkunç Ulus faciası

        1 Şubat 1963 gününde, Ankara'da normal bir akşamdı. Ancak bir anda havada çarpışan iki uçak, Ulus'u kelimenin tam anlamıyla mahşer yerine çevirdi. Uçaklardan savrulan parçalar ve patlayan yakıt tankı, can kaybının daha da artmasına neden oldu.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 10:49
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        1 Şubat 1963 gününde Ankara'yı bir anda mahşer yerine çeviren bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde Middle East Airlines'a ait Beyrut-Lefkoşa-Ankara seferini yapan yolcu uçağı ile  Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan eğitim uçuşu için havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı, Ulus semalarında çarpıştı.

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        Kazanın ardından askeri uçağın gövdesi Bentderesi civarındaki evlerin üzerine düştü. Lübnan havayollarına ait uçak da Hükümet Caddesi üzerindeki Ticaret Han'a çarparak infilak etti. 

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        Her iki uçağın parçaları etrafa yayıldı ve daha da kötüsü jet yakıtının alev almasıyla ortalık can pazarına döndü. Başlayan yangınla beraber birçok kişi hayatını kaybederken; pek çok ev ve dükkan da zarar gördü.

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        Kaza sonucunda iki uçağın tüm yolcu ve mürettabatları hayatını kaybetti. Kazadan 5 gün sonra bazı gazeteler ölü sayısının 87'ye yükseldiğini yazdı.

        Yapılan incelemeler sonunda bilirkişi heyeti Lübnan'dan gelen yolcu uçağının yüzde 80, askeri uçağın ise yüzde 20 kusurlu olduğuna karar verdi.

        Haberin detayları AA'dan, fotoğraflar ise İHA'dan alınmıştır.

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